Тула, 30 июня, 2020, 17:45 — ИА Регнум. Компанию «Проктер энд Гэмбл — Новомосковск» посетил губернатор Тульской области Алексей Дюмин 30 июня. Глава региона ознакомился с работой Единого дистрибьюторского центра, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Новый единый дистрибьюторский центр

Губернатор отметил, что Procter&Gamble является стратегическим партнёром региона. В 2019 году благодаря оперативному взаимодействию с Федеральной налоговой службой под руководством Михаила Мишустина, который сейчас занимает пост председателя правительства РФ, компания стала налоговым резидентом региона. За последние четыре года на промышленной площадке в Новомосковске компанией реализованы уже три инвестиционных проекта.

Новый логистический хаб был построен в рамках соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году. Он создает условия для дальнейшего развития производственных мощностей компании в регионе и размещения здесь новых производственных линий. Общий объём инвестиций составил 2,5 млрд рублей. Создано более 500 рабочих мест. Сейчас в новом центре идут тестирование и отладка логистических процессов.

Генеральный директор «Проктер энд Гэмбл — Новомосковск» Роман Давыдов поблагодарил Алексея Дюмина и правительство региона за поддержку предприятия, отметив, что новый единый дистрибьюторский центр станет крупнейшим логистическим центром компании в Европе и позволит более эффективно обслуживать партнеров и потребителей во всех регионах страны.

Алексей Дюмин напомнил, что предприятие вошло в число производств, перепрофилировавшихся под выпуск масок, отметив, что хотя эпидемиологическая ситуация в регионе постепенно улучшается, обеспечение жителей средствами индивидуальной защиты по-прежнему актуально.