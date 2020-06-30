Тамбов, 30 июня, 2020, 17:33 — ИА Регнум. В условиях пандемии 610 тамбовчанам оказана адресная социальная помощь на общую сумму 4,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В Тамбовской области в период самоизоляции в учреждениях социальной защиты региона были приняты дополнительные меры по организации предоставления мер социальной поддержки. Так, организовано автоматическое (без предоставления документов) возобновление, назначение, продление предоставления всех мер социальной поддержки тамбовчанам, которым они ранее были назначены. В настоящее время произведено более 48 тыс. назначений, в том числе около 43 тыс. — гражданам пожилого возраста.

Организован бесконтактный прием заявлений о мерах соцподдержки и выдаче льготных удостоверений. Рассмотрено 8754 заявления.

Продолжается работа по оказанию гражданам государственной социальной помощи и адресной социальной помощи. В марте-мае 2020 года социальная помощь оказана 610 гражданам на общую сумму 4,5 млн рублей. Это пожилые тамбовчане и граждане, имеющие хронические заболевания.

В управлении социальной защиты и семейной политики области отметили, что оформление заявлений и актов материального положения, необходимых для оказания социальной помощи, осуществляется в бесконтактном режиме: через портал государственных услуг, по телефону, по электронной почте, с помощью мессенджеров. Выплаты осуществляются в полном объеме без нарушения сроков.