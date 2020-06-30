Москва, 30 июня, 2020, 21:51 — ИА Регнум. У нынешних попыток поставить под сомнение легитимность российской власти удивительно много общего с тем, что творилось зимой 2011−2012 года. О том, почему через восемь лет всё еще продолжаются попытки разыграть «оранжевый сценарий» по старым прописям, рассуждает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Bogomolov.PL Митинг на Болотной площади

Опять, как и в 2012-м, наблюдаются попытки гальванизировать теперь уже вовсе остывшую «либеральную оппозицию», с тоской отрабатывающий номер, который должен символизировать «противостояние власти». Интереснее даже не все эти утомленные сами собой персонажи, а судьба более молодых левых движений, которые хотят заявить о себе, да не знают как.

Левые, называют они себя «коммунистами», «социалистами» или еще как, находятся на перепутье, чем-то похожим на февраль 1917-го, когда союзничать с тогдашними либералами было для тогдашних левых смерти подобно. И самые умные из них, те же большевики, от такого союза отказались не зря, понимая таящуюся в такой «дружбе» политическую гибель всех участников. Не став сотрудничать с февралистами в деле разрушения России в 1917 году, большевики смогли удержать ее от падения в пропасть. Смогут ли нынешние российские левые удержаться от союза с разрушителями России?

Читайте статью Владимира Павленко «Куда и зачем увлекает левые силы «оранжевая» стихия?».