Калуга, 30 июня, 2020, 18:36 — ИА Регнум. 30 июня в детском технопарке «Кванториум» в Калуге министр природных ресурсов и экологии области Варвара Антохина и директор технопарка Алла Кононова высадили кизильник в рамках международной акции «Сад Памяти», сообщает корреспондент ИА REGNUM

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области В детском технопарке «Кванториум» высадили кизильник в рамках международной акции «Сад Памяти»

Когда занятия возобновятся, школьники будут не только ухаживать за растениями, но и станут участниками мониторинга благоустройства Калуги.

В технопарке одно из ключевых направлений образовательной программы — «геоквантум». Те, кто выбрали это направление, работают с космическими снимками, аэрофотосъемкой, проектируют виртуальные карты местности и строят 3D-города. Юные учёные также решают задачи, связанные с экологией, историей, маркетингом, городской средой и сельским хозяйством.