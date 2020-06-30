Кострома, 30 июня, 2020, 17:16 — ИА Регнум. В городе Буй Костромской области выявлен факт двойного голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии региона.

Инцидент произошел 29 июня на избирательном участке No 37. Двое граждан проголосовали сначала в помещении для голосования, а затем на придомовой территории. Отвечать на вопрос ИА REGNUM об ответственности членов избирательных комиссий, которые не успели передать информацию о голосовавших коллегам, в территориальном избиркоме отказались.

Ранее, 28 июня случаи двойного голосования зафиксировали на двух избирательных участках в Костроме. По информации интернет-журнала «7×7», одного из дважды проголосовавших задержали на месте полицейские, второму удалось покинуть участок. Позднее эту информацию подтвердили в избирательной комиссии Костромской области.

За незаконное получение бюллетеня нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей. Вопрос о привлечении граждан к административной ответственности рассматривает полиция.