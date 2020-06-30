Кострома, 30 июня, 2020, 17:02 — ИА Регнум. Партия «Новые люди» в Костромской области не задумывалась о конкурентах на предстоящих выборах в областную и городскую думу. Именно так секретарь регионального отделения «Новых людей» Надежда Хмель ответила на вопрос ИА REGNUM о ближайших политических соперниках партии.

Наталья Диева ИА REGNUM

«Я не рассматриваю конкурентов. Не сконцентрировалась на борьбу какую-то. Мы новая партия — мы начинаем, двигаемся, приобретаем опыт не конкурируя, наверное. Лично я просто работаю — отдаюсь целиком и полностью работе, не оглядываясь назад — пру!», — сказала Надежда Хмель

Региональное отделение партии было зарегистрировано в Костроме 13 мая. Точный список кандидатов на выдвижение в законодательные собрания не оглашен, однако присутствовать в нем, по словам Надежды Хмель, будут «молодые и энергичные» и «более взрослые» люди.

«Выдвигать будем молодых и энергичных. Основной костяк — молодежь от 18 лет. Также понимая, что не возложится много доверия на совсем молоденьких, представлять нас будут и более взрослые люди. Но рассчитываем мы на электорат молодежи. Я готова помогать молодым ребятам продвигать свои амбициозные цели потому что обладаю жизненным опытом и понимаю, что трудно, а что легко, что в принципе возможно, а что — нет»

Комментируя конкурентные перспективы партии, костромской политолог Николай Сорокин отметил невнятное позиционирование и отсутствие чёткой идеологии «Новых людей»

«Пока я не вижу шансов, что эта партия преодолеет 5% барьер и соберет голоса. Поскольку «Новые люди» — партия Faberlic, у них есть деньги, натренированные агитаторы. Можно сказать, что они имеют достаточно квалифицированную агитационную сеть в области и районах. Если человек может постучаться в дверь и убедить купить у него крем, то точно также он может постучаться в дверь и убедить голосовать за того или иного кандидата. С другой стороны, у них невнятное позиционирование, нет узнаваемых лиц, которые имели бы в Костроме какой-то авторитет. Я не вижу в них никакой изюминки, которая отличила бы их от других партий. Да, они новые и «за все хорошее и против всего плохого». Но таких партий много. У них бешеная активность, они работают по городу. Но всё-таки у избирателей есть один простой вопрос — вы за действующую власть или против? Что они хотят предложить костромичам, пока не понятно», — сказал Николай Сорокин.

Партия «Новые люди» была учреждена в Москве 1 марта 2020 года. Движение было создано по инициативе владельца парфюмерно-косметической компании Faberlic Алексея Нечаева. Позднее партия приняла решение участвовать в выборах в 12 регионах России, в том числе в Костромской области.

Выборы губернатора Костромской области, депутатов областной Думы и Думы города Костромы пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года.