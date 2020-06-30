Тамбов, 30 июня, 2020, 17:01 — ИА Регнум. Тамбовская область по итогам совещания по ситуации на рынке труда отмечена в числе регионов с благоприятной обстановкой. Об этом сказал в своём докладе министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Карта Тамбовской области

29 июня председатель правительства РФ Михаил Мишустин провёл совещание по ситуации на рынке труда. С докладом о мерах по содействию трудоустройству выступил глава Минтруда Антон Котяков, выделив в числе ряда регионов Тамбовщину как субъект с благоприятной обстановкой в сфере занятости и низким уровнем безработицы.

В Тамбовской области ситуация на рынке труда находится на личном контроле у губернатора Александра Никитина. Меры по стабилизации ситуации на рынке труда и недопущению роста безработицы реализуются в рамках государственной программы «Содействие занятости населения». Среди них — профессиональное обучение и переобучение, организация и проведение общественных работ, временной занятости. Всего на мероприятия активной политики в сфере занятости выделено из бюджета области 11,6 млн рублей.

По сведениям, предоставленным управлением труда и занятости населения Тамбовской области, с начала года признаны безработными 9 292 человека. В службах занятости оказаны госуслуги более 20 тыс. человек, в результате сняты с учета около 7,5 тыс. обратившихся. Оказано содействие в подборе доходного занятия 5315 гражданам. На профессиональное обучение направлены 635 безработных, профориентационные услуги получили 8,5 тыс. тамбовчан. Кроме того, оказана психологическая поддержка 1,2 тыс. безработных. В общественных работах приняли участие около 700 граждан, услуги по организации самозанятости получили 953 безработных гражданина. В комплексе принимаемые меры позволили сдержать рост безработицы и оказать позитивное влияние на рынок труда.

В результате уровень регистрируемой безработицы по состоянию на конец июня составляет 1,78% рабочей силы при сложившемся в ЦФО показателе 2,8%, в целом по России — 3,8%.

Коэффициент напряженности на рынке труда области — 0,9, то есть на данный момент количество вакансий (9402 единиц) превышает количество зарегистрированных безработных (8 888 человек). Для сравнения, в целом по России показатель составляет 2,3.

Регионом направлена заявка в Минтруд РФ на участие области в дополнительных мероприятиях по снижению напряженности на рынке труда в 2020 году.