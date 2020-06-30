Санкт-Петербург, 30 июня, 2020, 16:44 — ИА Регнум. За три месяца пандемии коронавируса центр Санкт-Петербурга заметно опустел — 10% кафе и магазинов покинули свои площадки, так как не справились с финансовыми трудностями и не смогли платить аренду, не работая. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании JLL.

Https://www.jll.ru Рынок торговых коридоров Петербурга начал снижаться в первом квартале 2020 года.

Рынок стрит-ритейла Петербурга одним из первых столкнулся с трудностями из-за пандемии. Так, за три месяца доля свободных помещений на Невском проспекте увеличилась на 2,3 процентных пункта и достигла максимума за последние пять лет — 11,6%, и это, как отмечают специалисты, не предел. В ближайшие два квартала ожидается дальнейший рост свободных помещений.

Согласно исследованию, закрытие магазинов и кафе началось еще осенью 2019 года. Это было связано с реальным снижением денежных доходов населения в четвертом квартале 2019 года. Таким образом на главных улицах Северной столицы по итогам первого квартала текущего года наблюдалась максимальная доля свободных помещений. На Большом проспекте Петроградской стороны, Большой Конюшенной улице и Старо-Невском проспекте пустует 10,4%.

Однако, наличие большого выбора качественных помещений в удобных локациях привлекает новые бренды и расширяет присутствие уже существующих.

«До конца лета мы не прогнозируем массового ухода арендаторов с Невского проспекта при наличии хорошей погоды и при условии постепенного восстановления туристического потока. При этом, начиная с осени, вакантность продолжит расти, а арендные ставки — снижаться», — пояснила руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге Наталия Киреева.