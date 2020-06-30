Санкт-Петербург, 30 июня, 2020, 16:34 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге из-за сильного порыва ветра во время шторма днем 30 июня дерево упало на автомобиль, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом ИА REGNUM рассказал источник в оперативных службах.

Vk.com/spb_today Падение дерева на Институтском проспекте (цитата группы «ДТП и ЧП")

ЧП произошло у дома 18 по Институтскому проспекту в Выборгском районе города.

«Упало дерево на автомобиль, в котором было четыре человека. Все получили травмы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Все госпитализированы», — отметил собеседник агентства.

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Сегодня в Петербурге идут ливни, порывы ветра ожидаются скоростью до 23 м/с, что является штормовым ветром по шкале Бофорта.