Салехард, 30 июня, 2020, 16:30 — ИА Регнум. В Салехарде в июле стартует внедрение интеллектуальной системы «умных» пешеходных переходов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Ямала.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда «Умный» пешеходный переход

Новая система идентифицирует пешехода и транспортное средство, которые приближаются к переходу. Моментально активизируется информационное табло «Пешеход» и прожекторы освещают «зебру». Кроме того, процесс перехода пешехода через проезжую часть будет автоматически записываться и храниться в системе.

К 1 сентября в городе обновят таким образом 30 наиболее опасных нерегулируемых пешеходных переходов. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».