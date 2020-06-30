Воронеж, 30 июня, 2020, 15:19 — ИА Регнум. Два человека получили травмы в результате аварии с участием маршрутного автобуса на Московском проспекте в Воронеже 30 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области Фото с места аварии

По предварительным данным, 30 июня около 11:10 маршрутное такси «ГАЗель» столкнулось с автомобилем Audi под управлением 21-летней девушки, который двигался в попутном направлении.

В результате аварии автобус перевернулся на бок. Два пассажира маршрутки получили травмы, их госпитализировали. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.