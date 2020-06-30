Курган, 30 июня, 2020, 14:51 — ИА Регнум. Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов проголосовал на избирательном участке № 858 в столице Зауралья по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Пресс-служба Курганской областной думы Дмитрий Фролов на избирательном участке

Спикер парламента Зауралья призвал прийти на избирательные участки.

«Волеизъявление народа очень важно. Я не буду агитировать «за» или «против», просто каждый должен свой гражданский долг проявить. Это наша Родина, наше государство. Мы хотим сохранить свою идентичность и жить лучше», — заявил Дмитрий Фролов.

Председатель Курганской областной думы считает, что те поправки, которые предложены в Конституцию, закрепляют социальные гарантии граждан. Он также отметил соблюдение всех требований Роспотребнадзора на избирательных участках.