Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 30 июня, 2020, 14:22 — ИА Регнум. В ямальском Ноябрьске 1 июля проезд на городских маршрутных автобусах будет бесплатным. Об этом сообщило муниципальное предприятие «Пассажирские перевозки» на своей странице в Instagram.

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На предприятии уточняют, то бесплатный проезд — это подарок избирателям в день проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.

Автобусы будут работать по расписанию рабочих дней. Маски и перчатки на пассажирах обязательны.

Напомним, 1 июля — последний день голосования по поправкам к Конституции России.