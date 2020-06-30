Ярославль, 30 июня, 2020, 14:16 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы просят исполнительную власть пояснить, на что пойдут 292 млн рублей, выделенных на ремонт Добрынинского путепровода. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Ремонт Добрынинского путепровода в Ярославле

Вопрос изменений в бюджет рассматривала дума на заседании 30 июня. Как ранее сообщало ИА REGNUM, регион получил из федерального бюджета 400 млн рублей, из них 292 будет направлено на Добрынинский путепровод. Между тем реконструкция путепровода стоимостью около 1 млрд рублей началась в 2019 году и не завершена до сих пор.

Депутат Валерий Байло предположил, что деньги пойдут на исправление ошибок строителей.

«В 2019 году были отремонтированы аварийные несущие конструкции данного путепровода. В 2020 году, как я понимаю, опять смонтированы аварийные несущие конструкции этого путепровода. Весь контракт составляет порядка миллиарда рублей. Мы сейчас предлагаем внести в бюджет изменения на треть от этой суммы — почти на 300 миллионов рублей. Вопрос предметно в чем: кто виноват? Подрядная организация, которая осуществляет ремонт по контракту, или проектировщики, которые допустили неверные расчеты, и почему мы в этой ситуации должны компенсировать те финансовые издержки, которые несет область. У нас в области полно дорог, которые находятся в ненормативном состоянии», — сказал депутат Валерий Байло.

На что именно пойдут дополнительные деньги, никто из исполнительной власти пояснить не смог. Добрынинский путепровод ремонтируется в рамках напцпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». При этом в мае проезд по мосту был открыт, а потом вновь закрыт. Как заявили в мэрии Ярославля, из-за аварийного состояние путепровода.

В итоге изменения в бюджет депутаты все же приняли. При этом дума сделает запрос в правительство области о том, на что все-таки пойдут дополнительные миллионы.