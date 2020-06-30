В Ярославле ремонт путепровода подорожал на 292 миллиона из-за ошибок?
Ярославль, 30 июня, 2020, 14:16 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы просят исполнительную власть пояснить, на что пойдут 292 млн рублей, выделенных на ремонт Добрынинского путепровода. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Вопрос изменений в бюджет рассматривала дума на заседании 30 июня. Как ранее сообщало ИА REGNUM, регион получил из федерального бюджета 400 млн рублей, из них 292 будет направлено на Добрынинский путепровод. Между тем реконструкция путепровода стоимостью около 1 млрд рублей началась в 2019 году и не завершена до сих пор.
Депутат Валерий Байло предположил, что деньги пойдут на исправление ошибок строителей.
На что именно пойдут дополнительные деньги, никто из исполнительной власти пояснить не смог. Добрынинский путепровод ремонтируется в рамках напцпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». При этом в мае проезд по мосту был открыт, а потом вновь закрыт. Как заявили в мэрии Ярославля, из-за аварийного состояние путепровода.
В итоге изменения в бюджет депутаты все же приняли. При этом дума сделает запрос в правительство области о том, на что все-таки пойдут дополнительные миллионы.