Ярославль, 30 июня, 2020, 13:55 — ИА Регнум. По данным Избирательной комиссии Ярославской области на 29 июня, своё отношение к поправкам к Конституции Российской Федерации выразили 34,58% жителей региона, обладающих правом голоса.

ИА REGNUM провело социологический опрос среди ярославской части аудитории. По его результатам, количество уже принявших участие в голосовании составляет 38%. Ещё 33% намерены проголосовать в оставшееся время. 28% от числа принявших участие в опросе не планируют воспользоваться своим избирательным правом.

Опрос проводился с использованием технических возможностей Telegram на канале REGNUM-Yaroslavl. В опросе приняло участие около 1000 человек.

Сопоставляя данные избиркома и результаты опроса, можно ожидать, что явка на общероссийском голосовании в Ярославской области превысит 70%.

Официальным и последним днём голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации является 1 июля.