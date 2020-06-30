Кострома, 30 июня, 2020, 13:04 — ИА Регнум. В Костромской области за последние сутки официально выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

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В регионе зарегистрировано ещё 2 летальных исхода. Общее количество умерших пациентов с COVID-19 в Костромской области достигло 19 человек.

«В минувшие выходные в окружной больнице в Костроме скончались двое пациентов — мужчины 79 и 65 лет, которые поступили в больницу в середине июня в тяжелом состоянии с пневмонией. Оба находились в реанимации на аппаратах ИВЛ, имели хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти мужчин, но возраст и сопутствующие заболевания осложнили лечение, пациенты скончались», — говорится в сообщении областной администрации.

Общее количество инфицированных в регионе достигло 1583 человек. За весь период эпидемии в регионе выздоровели 924 пациента. Более 500 инфицированных лечатся дома, в больницах под присмотром врачей находятся 72 больных.