Санкт-Петербург, 30 июня, 2020, 13:12 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга намерены оказать поддержку автомобильному концерну Hyundai («Хёндэ») на всех этапах строительства нового завода по производству автомобильных двигателей, которое началось во вторник, 30 июня.

Дарья Драй ИА REGNUM Действующий завод Hyundai в Петербурге

Прямые инвестиции в масштабный проект, реализуемый ООО «Хёндэ ВИА Рус» в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), составят 13,1 млрд рублей. На новом заводе будет создано более 500 новых рабочих мест. Пробный запуск завода ожидается в I квартале 2021 года, в октябре 2021 года начнется массовое производство.

Завод будет выпускать двигатели Gamma I объемом 1,6 литра для автомобилей Hyundai. Проектная мощность — 240 000 двигателей в год, а в перспективе — более 300 000 двигателей. Двигателями будут оснащаться автомобили, производимые на петербургском автозаводе Hyundai, часть произведенной продукции будет экспортироваться.

«Сегодня уровень локализации производства «Хёндэ» в нашем городе составляет 47%. Это самый высокий показатель в петербургском автопроме. И он будет еще выше, когда вы откроете новое производство», — сказал на церемонии, посвященной началу строительства нового завода, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Он напомнил, что сегодня каждый седьмой автомобиль в России производится компанией Hyundai. Петербургское предприятие работает в три смены пять дней в неделю.

Беглов пообещал от имени города оказывать помощь в развитии необходимой инфраструктуры. Соответствующее соглашение о взаимодействии подписано между правительством Санкт-Петербурга и ООО «Хёндэ ВИА Рус».

Напомним, в апреле ООО «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» передало 18 автомобилей детским поликлиникам города.