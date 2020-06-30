Москва, 30 июня, 2020, 12:35 — ИА Регнум. В Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге 26 июля 2020 года будут участвовать 46 кораблей, катеров и подводных лодок, 42 самолета и вертолета и более четырёх тысяч военнослужащих. Об этом сообщил 30 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании.

Дарья Драй ИА REGNUM Главный военно-морской парад в 2019 году

Главный военно-морской парад состоится в День ВМФ в акватории Невы и на рейде Кронштадта.

В этот же день военно-морские парады пройдут в пунктах базирования флотов и флотилий в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и сирийском порту Тартус.

«Всего в торжествах будет задействовано порядка двухсот боевых кораблей различных классов, свыше ста единиц боевой техники, до 80-ти воздушных судов и около 15 тысяч военнослужащих», — заявил Сергей Шойгу.

Министр обороны обратил внимание всех должностных лиц на необходимость строгого соблюдения всего комплекса противоэпидемических мер, «чтобы исключить любые риски для здоровья участников парадов», отмечает пресс-служба Минобороны.

Фоторепортаж 2019 года: Главный военно-морской парад в Петербурге и Кронштадте: фоторепортаж