Ростов-на-Дону, 30 июня, 2020, 11:53 — ИА Регнум. В Ростовской области обновили карту распространения коронавирусной инфекции с учётом сведений, полученных утром 30 июня, передаёт ИА REGNUM.

Donland.ru Карта распространения коронавируса в Ростовской области

Так, согласно внесённым данным, наибольшее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области за весь период пандемии зарегистрировано в Ростове-на-Дону — 3 тыс. 241, в Шахтах — 534, в Батайске — 348. Среди муниципальных районов лидируют Сальский район — 635 случаев, Белокалитвинский район — 413, Мясниковский район — 300.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области общее число носителей SARS-CoV-2 достигло 9 тыс. 611 человек. Из них выздоровели 5 тыс. 744 жителя региона, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 125 пациентов.