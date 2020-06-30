Петергоф, Санкт-Петербург, 30 июня, 2020, 09:52 — ИА Регнум. С 3 июля в ГМЗ «Петергоф» стартует долгожданный летний сезон, но он будет не похож на все предыдущие. Совместно с Роспотребнадзором администрация государственного музея-заповедника разработала стандарт деятельности в условиях ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

ГМЗ «Петергоф» Петергоф, Большой каскад

На данном этапе, который для музеев будет первым, откроются лишь три парка: Нижний парк с фонтанами, парк Ораниенбаума в Ломоносове и парк Александрия. Все они будут работать ежедневно с 10:00 до 19:00, вход прекратится за 45 минут до закрытия парков.

В те же часы будут работать фонтаны Нижнего парка. В Верхнем саду началась реставрация — в этом сезоне он будет закрыт.

Как отметили в ГМЗ «Петергоф», единовременно в парках сможет находиться ограниченное число посетителей. Кроме того, впервые в практике музея-заповедника процедура покупки билетов полностью переведена в онлайн.

«Система онлайн-продажи билетов будет запущена 1 июля. За две недели до даты посещения парка билеты можно будет приобрести на сайте tickets.peterhofmuseum.ru. При покупке билета вам будет предложено выбрать дату и интервал времени входа в парк. Все билеты именные. Льготные билеты содержат информацию о документе, подтверждающем льготу», — пояснили в администрации ГМЗ.

Отметим, что для посещения парка льготникам необходимо иметь при себе соответствующий документ, который нужно будет предъявить на контроле (турникетах).

«Заказ, состоящий только из бесплатных билетов, не может быть сформирован, т.к. процедура оформления билета требует списания средств с банковской карты посетителя. Бесплатные билеты можно будет оформить в дежурной кассе в день посещения парка, также при предъявлении документа, подтверждающего льготу», — пояснили в ГМЗ.

Для посетителей организована возможность заказать онлайн экскурсионное обслуживание по Нижнему парку. Сеансы для групп до пяти человек включительно будут доступны к бронированию на сайте. При этом, количество сеансов в день ограничено, а входные билеты в парк оплачиваются отдельно.

Стоимость билетов для граждан России и Евразийского экономического союза не изменилась: 450 рублей — Нижний парк, 200 рублей — парк Александрия, 100 рублей — парк Ораниенбаума.

«В этом году, в отсутствии иностранных туристов, с сокращением летнего сезона нам придется поддержать Петергоф «всем миром». Средства, заработанные музеем, пойдут на реставрацию и эксплуатацию многочисленных памятников, музеев и инфраструктуры парка», — подытожили в администрации музея-заповедника.

В этом сезоне «Петергоф» вводит дополнительные дни бесплатного посещения: для многодетных семей — второе воскресенье каждого месяца. Для студентов основных профессиональных образовательных программ и посетителей до 18 лет — второй четверг каждого месяца.

Вход в парки возможен только в гигиенических масках. Посетители могут использовать свои СИЗ или приобрести их в вендинговых аппаратах на входе в парки. При контакте с ручками и перилами необходимо будет надеть перчатки. Кроме того, для посетителей разработаны маршруты посещения парков, которые исключают пересекающиеся потоки прогуливающихся.