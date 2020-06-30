Калуга, 30 июня, 2020, 10:51 — ИА Регнум. В Калужской области за пять месяцев 2020 года зарегистрировано 434 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. В 49 авариях погибли люди. Основной рост числа погибших приходится на столкновения автомобилей и наезды на пешеходов, сообщает 30 июня корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные регионального управления ГИБДД.

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По мнению главного госавтоинспектора области Алексея Холопова, остаётся актуальной проблема аварийности на пешеходных переходах из-за низкой дисциплины водителей и пешеходов. Так, за пять месяцев в регионе совершено 44 наезда на граждан на пешеходных переходах. В ДТП такого рода погибли пять человек. В 39 доложенных происшествиях (88,6%) выявлялись недостатки в содержании улично-дорожной сети.

Налицо недостаточная работа органов местного самоуправления по приведению пешеходных переходов в нормативное состояние, проводимая в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», прежде всего, в городе Калуге. В частности, переходы, расположенные вдоль детских образовательных учреждений, должны быть оборудованы техническими средствами организации дорожного движения и стационарным освещением, считает Алексей Холопов.