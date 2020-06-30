Пушкин, Санкт-Петербург, 30 июня, 2020, 09:40 — ИА Регнум. С 3 июля Царское Село открывает для посетителей свои Екатерининский и Александровский парки, которые были недоступны на протяжении трех месяцев. Поскольку пандемия коронавируса еще не окончилась, ГМЗ не может вернуться к «докарантинной» действительности. Поэтому парки работают по временным правилам посещения. Об этом 30 июня сообщили в государственном музее-заповеднике.

Дарья Драй ИА REGNUM Екатеринский парк в ГМЗ Царское село

При прогулке рекомендуется соблюдать дистанцию в полтора-два метра, избегать встречных потоков на парковых дорожках. Для посетителей Екатерининского парка будут действовать три входа: рядом с Лицейской аркой, у павильона «Эрмитажная кухня» и у Орловских ворот.

Кроме того, посетителям разрешено гулять по Камероновой галерее и Собственному садику, проехать на пароме по Большому пруду.

«Музей организует экскурсии по парку, численность группы — не более пяти человек. На данном этапе снятия ограничений все парковые павильоны закрыты», — отметили в ГМЗ.

Приобрести билеты в Екатерининский парк можно двумя способами: в кассах и онлайн. Онлайн-билеты с открытой датой (они действительны до 18 октября) можно купить на официальном сайте музея-заповедника tzar.ru в разделе «Билеты». Они предназначены для однократного посещения парка.

«Рядом с кассами на случай очередей установлены стенды с QR-кодами, которые «ведут» на покупку билетов онлайн. В кассах рекомендуется расчет банковской картой», — подытожили в администрации ГМЗ.

При покупке билета онлайн и в кассах — нужно указать/предъявить документ, подтверждающий льготу, и обязательно иметь его с собой в день посещения. Стоимость входного билета — от 40 до 150 рублей.

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Вход в Александровский парк будет свободным: около Лицея, на Фермской дороге (Арсенальная просека), у Александровского дворца, со стороны поселка Александровская (Елевая аллея Александровского парка), у Розовой караулки (напротив Института Турнера), у Большого китайского моста.

Для удобства посетителей на территории парков оборудованы стенды с информацией о новых правилах посещения. Музей будет проводить регулярную дезинфекцию контактных поверхностей, которые нужно обрабатывать в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

«Для музея открытие парков — первый этап. Верим, что в обозримом будущем мы сможем открыть для посещения Екатерининский дворец, Ратную палату, экспозицию «Придворный экипаж» и парковые павильоны», — подчеркнули в ГМЗ «Царское Село».