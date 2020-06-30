Калуга, 30 июня, 2020, 09:03 — ИА Регнум. Разработать «дорожную карту» по переходу к третьему этапу снятия ограничений, введённых после начала пандемии коронавируса, поручено министерству здравоохранения и управлению Роспотребнадзора Калужской области, сообщает 30 июня областной оперативный штаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

Третий этап предусматривает открытие магазинов, предприятий общественного питания и сферы услуг всех типов без ограничений по площади и количеству посетителей. Будет также дано разрешение на работу образовательных учреждений, гостиниц и мест для отдыха.

Для перехода к третьему этапу необходимо, чтобы коэффициент распространения коронавирусной инфекции не превышал значений 0,5. Пока в области цифра — 0,95, и за последние сутки подтверждено 45 положительных тестов на коронавирус.