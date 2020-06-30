Ярославль, 30 июня, 2020, 08:47 — ИА Регнум. Федеральная налоговая служба разместила аукцион по выбору подрядчика строительства здания для размещения налоговых инспекций в Ярославле. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

УФНС по Ярославской области

Работы планируется начать в декабре 2020 года и завершить в декабре 2022. Начальная максимальная цена контракта составляет 1 млрд 193 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в новом здании на Тутаевском шоссе планируется разместить пять налоговых инспекций, которые сейчас находятся в приспособленных зданиях в разных районах города. В новом здании смогут работать около 800 налоговиков.