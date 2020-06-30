Тюмень, 30 июня, 2020, 08:45 — ИА Регнум. В Тюмени открыли памятник семье последнего российского императора Николая II. Об этом сообщает информационный отдел Тобольской духовной семинарии.

Информационный отдел Тобольской духовной семинарии. Памятник семье последнего российского императора

Бронзовый памятник открыт на набережной Туры вблизи Богородице — Рождественского Ильинского женского монастыря Тюмени. В открытии монумента принял участие митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

Многие годы рядом с монастырём были речная пристань и железнодорожная станция, куда в августе 1917 года доставили поездом из Санкт-Петербурга ссыльную Временным правительством семью императора Николая II. Отсюда царская семья была отправлена на пароходе «Русь» в город Тобольск.

Автором памятника является скульптор Ирина Макарова из города Жуковского Московской области. При создании памятника содействие и материальная поддержка были оказаны прихожанами храмов всей России.