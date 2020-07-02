В Тверской области 30 июня состоялось открытие Ржевского мемориала Советскому солдату. В мероприятии приняли участие президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Инициаторами возведения монумента выступили ветераны Великой Отечественной войны. По итогам конкурса на лучшее архитектурно-художественное решение победил проект скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина — 25-метровая бронзовая фигура советского солдата, возведённая на десятиметровом насыпном кургане. Всё об открытии Ржевского мемориала Советскому солдату читайте в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

08:45 30.06.2020 Ржевский мемориал Советскому солдату будет открыт 30 июня при участии президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «Владимир Путин совместно с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко примет участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату», — информируют в администрации президента России. Читайте подробнее: Путин и Лукашенко 30 июня откроют Ржевский мемориал Советскому солдату

08:46 30.06.2020 Мемориал Советскому солдату установлен на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны и располагается у деревни Хорошево в Ржевском районе Тверской области. Проект реализовывало Российское военно-историческое общество при поддержке Союзного государства, Минкультуры РФ и правительства Тверской области. Читайте также: Путин намерен посетить открытие Ржевского мемориального комплекса — Песков

09:02 30.06.2020 Напомним, мемориал был готов ещё в апреле, но церемония открытия была перенесена на конец июня из-за пандемии коронавируса.

10:24 30.06.2020 Напомним, бои за Ржев шли больше года, город освободили только в марте 1943 года. Потери Красной армии в Ржевской битве составили около миллиона человек. Читайте также: Война: Тверская область 1941−1945 гг

10:59 30.06.2020 Ржевский мемориал Советскому солдату Region.tver.ru

11:52 30.06.2020 Планируется, что президенты России и Белоруссии проведут двустороннюю встречу 30 июня в рамках церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату. Читайте также: Путин и Лукашенко проведут переговоры после открытия Ржевского мемориала

11:57 30.06.2020 В соцсетях появились сообщения о том, что Александр Лукашенко вылетел в Россию.

12:57 30.06.2020 По данным правительства Тверской области, строительство монумента началось в 2019 году. За это время на насыпном десятиметровом кургане установлена скульптура Советского солдата из бронзы высотой почти 25 метров и весом 200 тонн.

13:31 30.06.2020 Владимир Путин: «На Тверской земле открыт монумент сотням тысяч советских солдат, сражавшихся подо Ржевом».

13:35 30.06.2020 Ржевский мемориал Советскому солдату торжественно открыт в Тверской области 30 июня. «Сегодня на Тверской земле открыт монумент советским солдатам. Они шли в бой, чтобы мы работали, любили, созидали. Гордились Россией, страной уникальной цивилизации и великой культуры», — отметил президент Владимир Путин в своём обращении к жителям России, с которым он выступил на фоне мемориала. Подробности в материале: Ржевский мемориал Советскому солдату торжественно открыт

13:35 30.06.2020 На фоне Ржевского мемориала Советскому солдату Владимир Путин обратился к гражданам РФ по поправкам к Конституции.

13:36 30.06.2020 Повестка дня беседы президента России Владимира Путина со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, которую они проведут после открытия мемориала Советскому солдату под Ржевом, будет свободной. Об этом 30 июня сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Подробности в материале: Повестка дня встречи Путина и Лукашенко будет свободной — Песков

13:38 30.06.2020 Голосование по поправкам в Конституцию — это голосование за страну, в которой хотят жить граждане России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 июня заявил президент Владимир Путин во время обращения к гражданам России. Читайте также: Голосуем за страну, в которой хотим жить — Путин о поправках в Конституцию

13:40 30.06.2020 Ржевский мемориал. region.tver.ru

13:44 30.06.2020 Владимир Путин: «Сегодня на тверской земле открыт монумент сотням тысяч советских солдат, сражавшихся подо Ржевом. Они шли в бой, чтобы мы жили под мирным небом, работали, любили, созидали, гордились Россией — страной уникальной цивилизации и великой культуры, страной, где связаны воедино судьбы, надежды, устремления многих поколений наших предков. Мы, их наследники, продолжаем этот неразрывный, тысячелетний исторический путь. И знаем, что когда мы вместе, нам даже в критической ситуации по плечу самые сложные задачи».

13:45 30.06.2020 Гражданам России даже в критических ситуациях по плечу самые сложные задачи. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 июня заявил президент Владимир Путин во время обращения к гражданам России. Подробности в материале: Мы продолжаем путь наших предков — Путин на открытии Ржевского мемориала

13:45 30.06.2020 Ранее предложенные к внесению в Конституцию РФ поправки вступят в силу только после одобрения их гражданами России. Об этом сегодня, 30 июня, во время телеобращения к жителям страны заявил президент Владимир Путин. Об этом: Путин назвал условия вступления в силу поправок к Конституции РФ

13:47 30.06.2020 Белорусский президент Александр Лукашенко вылетел в Россию для проведения рабочего визита, в ходе которого он примет участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату, расположенному в Тверской области под городом Ржев. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба белорусского лидера. Подробности в материале: Лукашенко вылетел в РФ для участия в церемонии открытия Ржевского мемориала

13:48 30.06.2020 Поправки в Основной закон опираются на фундаментальные ценности, которых придерживаются граждане России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 июня заявил президент Владимир Путин во время обращения к гражданам России. Читайте подробнее: На нашей ответственности держится суверенитет России — Путин

13:53 30.06.2020 Обновлённый текст Конституции вступит в силу только в том случае, если граждане России его одобрят. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 июня заявил президент Владимир Путин во время обращения к гражданам России. Подробности в материале: Моя позиция по поправкам в Конституцию твёрдая и неизменная — Путин

13:57 30.06.2020 Владимир Путин и Александр Лукашенко поприветствовали ветеранов Великой Отечественной войны, присутствующих на открытии Ржевского мемориала Советскому солдату.

13:58 30.06.2020 Президенты России и Белоруссии с букетами цветов направляются к мемориалу.

14:00 30.06.2020 На голосовании по поправкам к Конституции России важен голос каждого гражданина. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 июня заявил президент Владимир Путин во время обращения к гражданам России. Читайте подробнее: «Голос каждого из вас — самый важный», — Путин о поправках к Конституции

14:00 30.06.2020 Владимир Путин и Александр Лукашенко возложили цветы к Ржевскому мемориалу, объявлена минута молчания.

14:03 30.06.2020 Ветераны возложили цветы к Ржевскому мемориалу.

14:05 30.06.2020 Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко возложили цветы к Ржевскому мемориалу советскому солдату, передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 июня. Читайте подробнее: Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату

14:06 30.06.2020 Владимир Путин: Сегодня мы отдаем дань памяти всем, кто сражался здесь, в полях подо Ржевом, всем, кто пожертвовал жизнью ради Великой Победы.

14:06 30.06.2020 Путин: Невозможно без боли думать о тех потерях, которые понесла здесь Красная Армия, погибли, был ранены, пропали без вести более 1,3 млн человек.

14:08 30.06.2020 Президент РФ: «Мы всегда будем помнить, какую высокую цену заплатил советский народ за Победу».

14:08 30.06.2020 Владимир Путин: «Ржевский мемориал — ещё один символ нашей общей памяти».

14:09 30.06.2020 Мы обязаны беречь и сохранять историческую правду, подчеркнул президент России.

14:10 30.06.2020 Путин поблагодарил всех, кто принимал участие в создании Ржевского мемориала Советскому солдату.

14:10 30.06.2020 Владимир Путин: «Наш святой долг — чтить, помнить каждого героя».

14:12 30.06.2020 Александр Лукашенко: «Сотни тысяч героев полегли подо Ржевом».

14:12 30.06.2020 Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко возложили цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату, который торжественно открыт 30 июня в Тверской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Путин и Лукашенко возложили цветы к Ржевскому мемориалу

14:13 30.06.2020 Лукашенко: «Пока мы создаём памятники, пока мы приходим к памятникам, мы воевать не будем, мы избежим этой страшной трагедии».

14:15 30.06.2020 Лукашенко: Мемориал Советскому солдату подо Ржевом всегда будет символом нерушимой дружбы между Россией и Белоруссией.

14:15 30.06.2020 Значение затяжной и кровопролитной битвы под Ржевом в победе советского народа над нацизмом трудно переоценить. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 июня заявил президент Владимир Путин на открытии Ржевского мемориала советскому солдату. Читайте подробнее: Путин высказался о значении боёв под Ржевом в Великой Отечественной войне

14:16 30.06.2020 Лукашенко: «Мы не позволим исказить правду о том времени».

14:20 30.06.2020 В России всегда будут помнить о той высокой цене, которую заплатил советский народ за победу над нацизмом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 июня заявил президент Владимир Путин на открытии Ржевского мемориала советскому солдату. Читайте подробнее: Путин: Ржевский мемориал — символ преклонения перед советским солдатом

14:23 30.06.2020 Россия не допустит, чтобы подвиг советского народа в борьбе с нацизмом был затерт ложью и фальсификациями. Об этом сегодня. 30 июня, на открытии Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом: Россия не даст «замазать ложью» подвиг советского народа — Путин

14:29 30.06.2020 Ржевский мемориал Советскому солдату Region.tver.ru

14:41 30.06.2020 Стремление защитить правду о победе в Великой Отечественной войне едино для России и Белоруссии. Об этом заявил 30 июня белорусский президент Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату. «Мы не позволим умалить значение Великой Победы, исказить правду о событиях того времени и реабилитировать нацизм. Иначе трагедия может повториться», — подчеркнул Лукашенко. Об этом: Лукашенко: Россия и Белоруссия не позволят исказить правду о войне

14:55 30.06.2020 Когда потомки советских воинов, коими является практически все граждане бывшего СССР, забудут святые места, связанные с их памятью, начнется новая война. Такие слова 30 июня сказал на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом: Лукашенко рассказал, когда может начаться новая война

15:09 30.06.2020 Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко высадили ели рядом с Ржевским мемориалом советскому солдату. Лидеры 30 июня открыли мемориал на торжественной церемонии. Посаженные деревья призваны увековечить память о погибших в Великой Отечественной войне. Об этом: Путин и Лукашенко высадили подо Ржевом ели

15:59 30.06.2020 Поисковая работа в Тверской области, в местах, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточённые бои, необходимо продолжить. Об этом сегодня, 30 июня, на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату заявил президент РФ Владимир Путин. Читайте подробнее: Путин призвал продолжить поисковую работу на месте боёв подо Ржевом

16:08 30.06.2020 Открытие Ржевского мемориала. region.tver.ru

18:08 30.06.2020 С открытием Ржевского мемориала Советскому солдату восстанавливается историческая справедливость, об этом заявил 30 июня губернатор Тверской области Игорь Руденя. Подробности в материале: Руденя: Ржевский мемориал — это восстановление исторической справедливости

18:45 30.06.2020 Обращение Путина к гражданам России. kremlin.ru

13:05 01.07.2020 Глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв («Единая Россия») пригрозил латвийскому изданию «Медуза» наступлением ответственности, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля. Читайте подробнее: Глава комиссии Госдумы пригрозил «Медузе» наказанием за статью о памятнике