Забайкальск, Забайкальский край, 30 июня, 2020, 08:11 — ИА Регнум. После мощного ливня с грозами вода затопила пять улиц приграничного поселка Забайкальск (Забайкальский край). Как сообщает gazetavechorka.ru, это произошло сегодня утром, 30 июня.

gazetavechorka.ru Наводнение в Забайкальске

gazetavechorka.ru Забайкальск поплыл

Известно, что осадки продолжались несколько часов, после чего вода с сопок хлынула на жилые кварталы, пострадало несколько домов. По словам корреспондента забайкальского издания, сейчас на месте работают специалисты администрации. Они принимают меры, чтобы отвести воду и не допустить новых затоплений домов и огородов.

gazetavechorka.ru Наводнение в Забайкальске

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение постигло Забайкальский край в 2018 году: в ночь на 8 июля после месяца сильных дождей затопило семь населённых пунктов, в том числе и столицу региона — Читу. Но режим ЧС власти ввели только на следующий день, 9 июля. Стихия смыла дороги, десятки мостов и построек.