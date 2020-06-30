Далматово, Курганская область, 30 июня, 2020, 05:43 — ИА Регнум. В Курганской области развивают инфраструктуру города Далматово, как исторической и туристической «визитной карточки» региона. Об этом сообщает пресс-служба главы Зауралья.

Департамент строительства, государственной экспертизы и ЖКХ Курганской области Въезд в Далматово

На въезде в Далматово будут установлены две стелы с изображением основателя города — монаха Далмата. Разработан туристический маршрут, который стартует с улицы Гагарина, с масштабной настенной картины «Рождество Христово», и продолжится до Обелиска Победы.

Департамент строительства, государственной экспертизы и ЖКХ Курганской области Масштабная настенная картина «Рождество Христово» в Далматово

Под паломников и туристов благоустроят Далматовский монастырь. Там появится пешеходная дорожка, будут разбиты цветники, появятся детская площадки и зона общепита, скейт-площадка. Планируется разместить три больших камня, где будут высечены надписи, связанные с историей монастыря.

Благоустроят и территорию вокруг Обелиска Победы, который станет скульптурой-монументом с подсветкой. Также в Далматово развёрнуто беспрецедентное дорожное строительство. Общая сумма вложений — около 250 млн рублей.