В Курганской области жалуются на подвоз избирателей и агитацию
Курган, 29 июня, 2020, 23:42 — ИА Регнум. В Кургане 29 июня подвели промежуточные итоги общественного наблюдения за голосованием по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты Зауралья.
Председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов сообщил, что на участках в регионе работает три тысячи наблюдателей. Также работает мониторинговый центр, который принимает звонки от наблюдателей и граждан, фиксирует количество проголосовавших на участках. Поступают сообщения о подвозе избирателей, агитации на участках для голосования.
Он отметил, что общероссийское голосование по поправкам к Конституции не является выборами, поэтому доставка к месту голосования производственного коллектива, к примеру, не является нарушением. Агитация тоже не урегулирована законом о голосовании, поэтому не запрещена.
Напомним, до финала недельного голосования по поправкам к Конституции остались считанные дни — оно завершится 1 июля 2020 года.