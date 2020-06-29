Курган, 29 июня, 2020, 23:42 — ИА Регнум. В Кургане 29 июня подвели промежуточные итоги общественного наблюдения за голосованием по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты Зауралья.

Пресс-служба Общественной палаты Курганской области Мониторинговый центр за работой

Председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов сообщил, что на участках в регионе работает три тысячи наблюдателей. Также работает мониторинговый центр, который принимает звонки от наблюдателей и граждан, фиксирует количество проголосовавших на участках. Поступают сообщения о подвозе избирателей, агитации на участках для голосования.

«Все возможные нарушения отрабатываются. Наблюдатели выполняют свою миссию активно и добросовестно. Мы надеемся, что в последующие дни, а самое главное 1 июля, работа будет идти так же продуктивно», — заявил Михаил Белоусов.

Он отметил, что общероссийское голосование по поправкам к Конституции не является выборами, поэтому доставка к месту голосования производственного коллектива, к примеру, не является нарушением. Агитация тоже не урегулирована законом о голосовании, поэтому не запрещена.

Напомним, до финала недельного голосования по поправкам к Конституции остались считанные дни — оно завершится 1 июля 2020 года.