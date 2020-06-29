Курган, 29 июня, 2020, 23:12 — ИА Регнум. Под Курганом идёт проливка Шуховского полигона мусорных отходов, который горит с 27 июня. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Курганской области.

Пресс-служба МЧС России по Курганской области

Сообщение о возгорании полигона поступило в оперативно-дежурную часть вечером 27 июня. Площадь земельного участка, охваченного огнём, составляет два гектара. Для ликвидации столь существенной площади горящего мусора была задействована группировка сил в составе 35 человек и 21 единицы техники.

Пресс-служба МЧС России по Курганской области

Как отметил начальник службы пожаротушения 7 отряда федеральной противопожарной службы по Курганской области Олег Пшеничный, горение происходит внутри слоёв мусора. Чтобы добраться до очагов огня, подаются лафетные стволы с повышенным расходом воды.

Пресс-служба МЧС России по Курганской области Проливка полигона

«Для тушения пожара привлечён пожарный автомобильный насосно-рукавный комплекс «ПАНРК 4,0/1,2−130», который поступил на вооружение пожарных и спасателей Зауралья в прошлом году. Проложены магистральные и рабочие линии длиной более 400 метров. Кроме того, силами территориальной подсистемы РСЧС производится засыпка и выравнивание тлеющих участков инертными материалами для того, чтобы не было доступа кислорода, способствующего горению внутри», — пояснил Олег Пшеничный.

Спасатели добавляют, что пожар на полигоне бытовых отходов несёт опасность распространения продуктов горения на территорию Кургана, поэтому важно тщательно пролить все тлеющие участки.