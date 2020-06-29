Мурманск, 29 июня, 2020, 22:36 — ИА Регнум. Мурманская область демонстрирует низкую явку на голосовании по поправкам к Конституции РФ — на избирательные участки пока пришли менее 3% избирателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Http://www.murmansk.izbirkom.ru/ Мурманские избиратели пока не проявляют активность

По данным избиркома, в голосовании приняли участие 139 052 участника голосования из 588 555 избирателей, включенных в списки.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Мурманской области с 25 июня работает 412 постоянных участков, еще 31 временный участок организован в учреждениях УФСИН и больницах.