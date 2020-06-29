Москва, 29 июня, 2020, 20:55 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы Ф. С. Тумусов, Д. А. Ионин от фракции «Справедливая Россия» обеспокоились судьбой телефонных номеров операторов мобильной связи, работающих на территории Российской Федерации. Поэтому 25 июня 2020 года они внесли на рассмотрение в Госдуму свой законопроект «О внесении изменения в статью 45 Федерального закона «О связи»».

Мобильный телефон

Депутаты предлагают сделать телефонный номер абонента мобильной связи объектом права и тем самым придать ему ценность вне услуги по оказанию телефонной связи.

Поводом для появления данной инициативы, по мнению законодателей, стал факт продажи операторами связи так называемых «красивых» номеров, а также сохранение номеров при смене оператора. В связи с этим просто необходимо наделить владельца номера правом владеть, пользоваться и распоряжаться десятью случайно или специально подобранными цифрами.

Экономической составляющей законотворческой идеи депутатов Тумусова и Ионина является тот факт, что комбинация из десяти цифр является ограниченным ресурсом.

Кроме того, с помощью номеров мобильной связи совершается множество финансовых операций, и даже принимаются серьёзные управленческие решения, что придаёт самому номеру некоторую потребительскую ценность. Капитализация телефонного номера растёт за счет владельцев популярных YouТube каналов, участников криптовалютных бирж и популярных инстаграм-блогеров.

Таким образом, авторы поправок в федеральный закон о связи создают еще одно бесполезное для общества поле для ведения бизнеса — по торговле и обороту телефонных номеров. Мы даже можем легко угадать, кто станет выгодоприобретателем вступления такого закона в силу.