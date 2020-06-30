Калуга, 30 июня, 2020, 08:30 — ИА Регнум. В Калуге во время голосования по поправкам в Конституцию РФ, которое проходит на избирательном участке № 1024, произошёл инцидент. Избирательница увидела напротив своей фамилии чужую подпись. Об этом женщина с возмущением написала в социальной сети, сообщили 29 июня корреспонденту ИА REGNUM в городской управе.

Иван Шилов ИА REGNUM Референдум

Ситуация стала предметом обсужден на рабочей планерке в городской управе, где председатель территориальной избирательной комиссии Московского округа Калуги Галина Пашкевич подтвердила неприятный факт. Однако злого умысла не было и всему виной оказался человеческий фактор. По её словам, 26 июня на этом участке проголосовала женщина, которая проживает в том же доме, её фамилия стояла на строку ниже. При получении бюллетеня она расписалась не в той строке. Сейчас список избирателей приведен в соответствие.

«Члену участковой избирательной комиссии, допустившей данный просчёт, объявлено замечание», — сказал Галина Пашкевич.

Исполняющий полномочия городского головы Калуги Дмитрий Денисов распорядился разместить информацию о случившемся в соцсетях, чтобы активные жители и СМИ имели объективную картину прошедшего.

«Несмотря на оплошность в работе избирательного участка № 1024, хотел бы призвать граждан держать себя в руках, не позволяя эмоциям преобладать над разумом. А руководству участковой избирательной комиссии при возникновении подобных инцидентов рекомендую проявлять психологическую устойчивость и не поддаваться на возможные провокации», — сказал калужский градоначальник.