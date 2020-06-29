Кострома, 29 июня, 2020, 19:57 — ИА Регнум. С 1 августа в Костромской области семьям, в которых рождается ребенок, буду выдавать комплекты новорождённого. Об этом 29 июня сообщает областная администрация.

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В состав комплекта войдут «необходимые детские принадлежности». Выдачу подарков организуют территориальные отделы ЗАГСов.

В случае появления на свет двух или более детей комплекты выдадут на каждого ребенка. Получить их можно будет в день государственной регистрации рождения.

Ожидается, что в 2020—2021 годах из регионального бюджета на эти цели потратят около 25 млн рублей. Отметим, что идея подарков для новорождённых не уникальна. Так, в 2018 году выдачу подобных наборов начали в Москве. Позднее, в 2019 году комплекты новорождённым начали выдавать на Ямале, в Югре, Якутии, Башкирии, Челябинске, Пермском крае и ряде других регионов России.