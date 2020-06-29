Калуга, 29 июня, 2020, 19:40 — ИА Регнум. Сегодня, 29 июня, в национальном парке «Угра» в Калужской области состоялась рабочая встреча руководителя региона Владислава Шапши с заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ Еленой Пановой, первым заместителем председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеславом Фетисовым и с исполняющим обязанности директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий и Байкальской природной территории Алексеем Григорьевым. На встрече также присутствовали заместитель губернатора Калужской области Ольга Иванова и министр природных ресурсов и экологии региона Варвара Антохина.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калужской области обсудили реализацию нацпроекта «Экология»

Собравшиеся обсудили перспективы развития «зеленого» туризма на примере одной из пилотных площадок нацпроекта «Экология» национального парка «Угра». Для создания инфраструктуры, которая позволит значительно увеличить число гостей без ущерба природе, из федерального бюджета было выделено около 34 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, экопотенциал данной территории — 120 тысяч туристов в год ­­ — сейчас реализован только наполовину.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калужской области обсудили реализацию нацпроекта «Экология»

На встрече отмечалось, что в парке есть возможности для организации отдыха, интересного не только с экологической, но и исторической точки зрения: сохранились окопы, фрагменты огневых точек, землянок и блиндажей, воронки от снарядов, остатки полевых аэродромов и рокадных дорог времен Великой Отечественной войны. Также в парке действует познавательная тропа «Отрада — Боровое», где можно наблюдать диких животных в естественных условиях обитания.

В ходе мероприятия участники возложили цветы к памятнику погибшим летчикам, защищавшим подступы к Москве от фашистов. В сопровождении директора национального парка Виктора Гришенкова гости посетили мобильный информационный пункт, военно-мемориальную тропу, музейную экспозицию «Командный пункт Западного фронта», совершили велопрогулку, сплавились по реке на каноэ и осмотрели кемпинг для туристов.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калужской области обсудили реализацию нацпроекта «Экология»

По словам Елены Пановой, в рамках нацпроекта «Экология» будет уделяться большое внимание сохранению исторической памяти и развитию туризма. Она выразила уверенность в том, что популярность отдыха в Калужской области возрастет.

Обращаясь к участникам встречи, Вячеслав Фетисов отметил: «Для меня — большая честь быть здесь вместе с вами на героической калужской земле. Мы понимаем, что сегодня очень важно сохранить и приумножить то наследие, которое сделало нас великой нацией. Чтобы это передать будущему поколению, нужно создавать инфраструктуру и сохранять природный ландшафт. Для нас экология, климат, природа — это самое большое богатство». Он пожелал руководству региона и в дальнейшем уделять большое внимание знаковым местам области.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калужской области обсудили реализацию нацпроекта «Экология»

Владислав Шапша поблагодарил за внимание к региону. Он подчеркнул, что подобные экологические проекты значимы и для патриотического воспитания молодежи: «Важно, чтобы в год 75-летия Победы мы увидели, что это не только красивая природа, но и наша глубокая и трагическая история. Земля калужская обильно полита кровью. Мы должны сохранить память обо всех, кто отдал жизнь за то, чтобы мы могли воспользоваться всем этим».