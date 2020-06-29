Москва, 29 июня, 2020, 19:59 — ИА Регнум. 26 июня 2020 года в Государственную думу на рассмотрение был внесен законопроект «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», с помощью которого его автор, депутат от ЛДПР С. В. Иванов, надеется обеспечить финансированием отечественную медицину для оказания помощи детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями. Источником такого финансирования становится «гуманитарный сбор», а его плательщиками — рекламораспространители, которые будут обязаны отдавать 5% от полученных за свои услуги средств.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что государство не в состоянии справиться с возложенными на себя обязательствами по оказанию доступной медицинской помощи ввиду тотального отставания медицины, высокого уровня коррупции и глобальной бюрократизации процессов. В результате спасением жизни пациентов с редкими и тяжелыми заболеваниями занимаются меценаты и благотворительные фонды.

Почему же в процессе поиска других источников помощи детям, оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации, выбор депутата Иванова пал именно на рекламных агентов? Вот как объясняет это сам автор законопроекта.

«В соответствии с законодательством рекламораспространители обязаны не менее 5% эфирного времени, печатной площади, наружных конструкций, выделенных на распространение рекламы, предоставлять для «социальной рекламы». Несмотря на это, социальная реклама, то есть пропаганда здорового образа жизни, семейных ценностей, заботы об окружающей среде, помощи ближним — крайне редкое явление на телевидении, радио и печати и в Интернете».

В связи с этим в качестве «наказания» за игнорирование закона автор законопроекта предлагает обложить рекламные агентства пятипроцентным налогом на гуманитарные нужды, а полученные средства направить на лечение детей.

Сколько денег планирует выручить депутат Иванов на гуманитарном сборе? В пояснительной записке он приводит следующие цифры. Суммарный объем рекламы в средствах её распространения в 2019 году составил 450 млрд рублей. Несложные арифметические расчеты дают сумму в 22 млрд 500 млн рублей в год.

Каков механизм распределения этих средств, какова форма финансирования лечения заболеваний и каких заболеваний, в каких лечебных заведениях, в законопроекте не говорится. Как показывает практика, эти деньги могут осесть в очередном фонде и быть пущены в финансовый оборот для извлечения прибыли, а до страдающих тяжёлыми недугами детей так и не дойти.

Намного эффективнее было бы реформировать систему обязательного медицинского страхования, полностью заменив её на эффективное бюджетное финансирование, где показателем будет не освоение денежных средств медицинским учреждением при минимуме оказываемых в реальности услуг, а полное излечение пациентов от болезней, эффект от проведения профилактических мероприятий и увеличение продолжительности и качества жизни людей.