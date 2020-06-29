Чебоксары, 29 июня, 2020, 17:55 — ИА Регнум. В Чувашии продолжается работа по выплате сельчанам субсидий на содержание коров. Эту работу планируется завершить в течение двух ближайших недель. Об этом было заявлено сегодня, 29 июня, на планёрке в правительстве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Сдача сырого молока

22 июня в республике начали принимать документы на предоставление субсидии. Вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов доложил врио главы Чувашии Олегу Николаеву, что если в первые дни возникали вопросы и сложности, то сейчас в целом они сняты.

«Сначала шло чуть сложнее, готовились, учились все, схема работает. Если вначале ежедневно мы давали по 100−150 (субсидий), на прошлой неделе — 750 человек ежедневно могли получить эти выплаты, то сегодня уже 1,5 тыс. человек получат эти выплаты. Хотел бы попросить ускориться руководителей районов вместе с главами поселений и ветслужб. В течение двух недель стоит задача довести основные деньги до личных подсобных хозяйств», — сказал Сергей Артамонов.

«Уважаемые главы администраций, давайте оперативно доведём денежные средства до людей», — поддержал министра Олег Николаев.

В министерстве сельского хозяйства уточняют, что субсидии выплачиваются ежедневно, в ближайшие сутки их получат ещё 2,3 тыс. граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня врио главы Чувашии Олег Николаев подписал постановление о предоставления субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат на содержание коров. Он подчеркнул, что «справедливо будет поддержать не только сельхозорганизации фермеров, но и личные подсобные хозяйства, прежде всего, в период «большого» молока». При этом в частных подворьях содержится более 62% поголовья коров в Чувашии.

Напомним, право на получение субсидий имеют граждане, ведущие личное подсобное хозяйство и содержащие коров. Размер государственной поддержки зависит от поголовья: на одну корову выплачивается 2,3 тыс. рублей, на двух — по 3,3 тыс. рублей, трёх и более — по 4,3 тыс. рублей. Заявления подаются в администрацию поселения.

По предварительным данным, господдержкой планируется охватить порядка 39 тыс. личных подсобных хозяйств, в собственности которых находится около 56 тысяч коров. На эти цели из бюджета выделено 185 млн рублей.