Калуга, 29 июня, 2020, 17:47 — ИА Регнум. Депутат Городской думы Калуги Евгений Каменарович принял участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ на избирательном участке №901. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, из 2265 человек, прикрепленных к участку, более 900 уже проголосовали, наибольшую активность жители округа проявили в первые два дня, многие воспользовались услугами выездных участков для голосования. Общенародное голосование завершится 1 июля.

Пресс-служба Городской думы Калуги Депутат Городской думы Калуги Евгений Каменарович принял участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ

«Я проголосовал за поправки к Конституции, это — фундамент для дальнейшего развития России, для нашего движения вперед. Мой гражданский долг поддержать эти поправки», — заявил Евгений Каменарович.

Пресс-служба Городской думы Калуги Депутат Городской думы Калуги Евгений Каменарович принял участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ

Депутат отметил, что благодаря продолжительности голосования, организации выездных участковых избирательных комиссий и голосования на дому все желающие смогут принять участие в этом важном мероприятии.