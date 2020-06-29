Самара, 29 июня, 2020, 17:17 — ИА Регнум. Павел Ситников, чемпион России и победитель последнего чемпионата Европы по шорт-треку, пройдет военную службу по призыву в самарской спортивной роте ЦСКА. Накануне он, вместе с еще 38 спортсменами, торжественно принял военную присягу в Самаре, об этом сообщили в пресс-службе центрального военного округа.

Фото предоставлены ЦСКА/Самара Присяга Отечеству

Среди призывников также мастер спорта по самбо, победитель первенства мира Даниил Орлов, мастер спорта по фехтованию, победитель первенства мира Рафаэль Загитов, мастер спорта по санному спорту, победитель первенства мира Даниил Кильсеев, мастер спорта по плаванию, победитель первенства Европы Арсений Чивилев, мастер спорта по лыжным гонкам, победитель первенства мира Сергей Ардашев, мастер спорта по лыжным гонкам, победитель Первенства мира в спринте Александр Терентьев.

После прибытия в Самару новобранцы прошли «Курс молодого бойца». За это время они оттачивали строевой шаг, изучали стрелковое оружие, положения общевоинских уставов, а также основы безопасности военной службы. По итогам курса каждый призывники также овладел навыками оказания первой медицинской помощи. На протяжение всего курса спортсмены не прерывали физической подготовки. Тренировки проходили на стадионе и в тренажерном зале УСК «Стара-Загора», с использованием необходимого спортивного инвентаря.