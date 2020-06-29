Кострома, 29 июня, 2020, 17:14 — ИА Регнум. Костромские коммунисты определились с кандидатом в губернаторы Костромской области. Претендентом на место главы региона стал секретарь костромского комитета КПРФ Валерий Ижицкий. Об этом было объявлено 27 июня на внеочередной конференции Костромского областного отделения КПРФ.

Zakprf44.ru Валерий Ижицкий

Объясняя мотивы принятого решения, Валерий Ижицкий ответил на вопрос о «сюрпризе в бантиках». Напомним, ранее в разговоре с ИА REGNUM политик рассказал о кандидатуре, которую готовит партия на предстоящие выборы 13 сентября 2020 года.

«Когда я говорил о сюрпризе в бантиках, я говорил о кандидатуре Ильи Сергеевича Ермакова. Это сотрудник МИДа, работавший в посольствах Дании, Норвегии, Швеции. Он работал экспертом по экономике при министерстве. Это человек левых взглядов, с которым КПРФ активно взаимодействует. Поскольку на тот момент мы не проходили муниципальный фильтр, Илья Сергеевич сказал, что готов помогать в ходе выборов, но не готов выдвигать свою кандидатуру с тем, чтобы две недели покрасоваться в СМИ. Мне было бы очень интересно, если бы он участвовал в этой избирательной кампании. Это была бы достаточно неожиданная и полезная кандидатура», — сказал Ижицкий.

Лидер костромских коммунистов заявил, что вопрос о прохождении муниципального фильтра кандидатом в губернаторы от КПРФ рассмотрен на уровне администрации президента и появилась надежда собрать необходимое количество подписей на местах.

«Руководство нашей партии выходило с соответствующим обращением в администрацию президента по ряду кандидатов в губернаторы относительно муниципального фильтра. Мне звонил Афонин (Юрий Афонин — депутат Госдумы от КПРФ — прим. ИА REGNUM), он говорил о том, что есть договоренность. Вполне возможно, что мы пройдем муниципальный фильтр. Всех деталей не знаю, могу сказать только одно — если есть какая-то договоренность, то эта договоренность с моей стороны не будет касаться того, что эту кампанию мы проведем вяло — как ее будут проводить все остальные кандидаты. Мы не должны подлаживаться, подстраиваться и делать так, чтобы у избирателя создалось впечатление, что нам дали пройти муниципальный фильтр, а мы за это должны отрабатывать.»

Напомним, ранее принимать участие в выборах главы региона по причине сложностей с муниципальным фильтром отказался кандидат в президенты России, костромской предприниматель Владимир Михайлов. По информации избирательной комиссии Костромской области, на участие в губернаторских выборах выдвинулись 9 человек.