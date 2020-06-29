Санкт-Петербург, 29 июня, 2020, 16:57 — ИА Регнум. Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, попросил для своего подзащитного дополнительное оборудование, которое позволит ему слышать всё, что обсуждают за пределами «аквариума», где во время процесса находится Соколов,

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Олег Соколов и его адвокат Сергей Лукьянов (справа)

Как передает корреспондент ИА REGNUM, после нервного срыва у подсудимого из-за желания стороны обвинения закрыть часть судебного заседания от общественности из-за оглашения конфиденциальной переписки потерпевшей с обвиняемым, адвокат Сергей Лукьянов попросил судью оборудовать место, в котором во время заседания содержится Соколов, усилителем звука.

«Прошу обеспечить в ходе всего судебного заседания лучшую слышимость для Олега Соколова: либо установить звукоусиливающую аппаратуру или рассматривать дело в другом зале, — попросил Лукьянов. — Чтобы мой подзащитный в полной мере слышал, что происходит на судебных заседаниях. Он неоднократно говорил о том, что не может в полной мере слышать то, что говорят свидетели и другие участники заседания».

Кроме того, адвокат заявил, что его доверитель не кричал на суд, а высказывался эмоционально, и в очередной раз потребовал огласить переписку Соколова и Ещенко на открытом заседании.

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Слушание по делу об убийстве Анастасии Ещенко продолжится в следующий понедельник, 6 июля.