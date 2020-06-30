Рейтинг Зеленского на Украине растаял
Киев, 30 июня, 2020, 05:07 — ИА Регнум. Судя по результатам опроса общественного мнения, доверие украинцев к президенту Владимиру Зеленскому и его команде стремительно тает. Можно ли доверять полученным данным и в чем причина того, что Зеленский так быстро растратил ресурс доверия, рассказывает автор ИА REGNUMАндрей Ганжа.
Метод, выбранный проводившим опрос Центром Социального Мониторинга (ЦСМ), позволяет надеяться на достоверность полученных результатов, да и сам ЦСМ признан входящим в десятку самых честных, насколько это возможно, украинских социологических компаний. Кроме того, полученные результаты легко можно объяснить. Баланс доверия президенту Зеленскому покинул область положительных значений, и теперь этому президенту не доверяют больше украинцев, чем доверяют. Украина в своей любви к президенту, сменившему Порошенко, продержалась довольно долго, но действия Зеленского смогли повернуть против него слишком многих.
Население обиделось из-за отсутствия ощутимых результатов в «социалке», радикалы разных направлений — за отсутствие внятного решения по проблеме Донбасса. Закон о земле, разрешивший ее продажу, карантин и удивительные персоны в партии Зеленского лишь добавили пессимизма. Чем же ответили президент Украины и его команда, узнав, что их теперь любят гораздо меньше?
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