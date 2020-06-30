Москва, 30 июня, 2020, 03:50 — ИА Регнум. На протяжении двух лет ряд банков пытается оспорить действия Центробанка и вернуть свои лицензии. За период с 2013 по 2019 ЦБ отозвал лицензии у более чем 400 банков, и только в минувшем году с рынка ушли порядка 30 банков, которые были ликвидированы или обанкротились. История, которую некоторые эксперты называют зачисткой рынка, продолжается: Эльвира Набиуллина намерена, как она сказала, и далее выводить с рынка «хронически неустойчивых игроков», а игроки — сопротивляться. Еще два иска будут рассмотрены арбитражным судом Москвы в следующем месяце. Подробности этих попыток изучила корреспондент ИА REGNUM Анастасия Степанова.

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Так, недавно пытался вернуть лицензию омский АО «Эксперт банк»: он занимал 209-е место по размеру активов в РФ, работал в своем секторе более 25 лет и был лишён лицензии в ноябре 2019 года. Руководство «Эксперт банка» назвало приказ ЦБ незаконным, а нарушения, которые повлияли на его решение, устранимыми. Однако попытка оспорить приказ не удалась. Полтора года длилась тяжба, инициатором которой выступил «Международный банк Санкт-Петербурга», и тоже завершилась проигрышем бывших руководителей организации.

Иск регионального банка Дагестана — ООО КБ «Кредитинвест» — будет рассмотрен 1 июля, банк требует признать незаконными приказы ЦБ, на основании которых он был лишён лицензии. На сегодня «Кредитинвест» принудительно ликвидируется. Двумя днями позже суд начнет рассмотрение иска о признании недействительным и отмене приказа ЦБ, — этим приказом лишился лицензии ярославский «Кредпромбанк». Каковы их перспективы?

Читайте статью Анастасии Степановой «"Раскоронованные»: частные банки оказывают сопротивление Набиуллиной?».