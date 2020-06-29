Вашингтон, 29 июня, 2020, 16:19 — ИА Регнум.

Олимпийские игры должны остаться свободными от политики в любом виде, и наша страна должна выступить против того, чтобы Олимпийское движение окончательно потонуло в политической грязи, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 29 июня, комментируя информацию о возможном внесении изменений в Олимпийскую хартию.

Олимпийские кольца

Как сообщалось ранее, олимпийский комитет США обратился в МОК с требованием упразднить 50-ю статью о запрете для атлетов на публичное выражение в ходе Игр своей позиции по политическим вопросам.

«Конечно, все жившие до нас были идиотами и ничего путного придумать не могли! И, само собой разумеется, включать в Олимпийскую хартию статью, запрещавшую использовать Олимпийские игры для того, чтобы пропагандировать политические и религиозные взгляды, было глупостью. За прошедшие с 1896 года век с небольшим надо было позволить всем именно в ходе Олимпийских игр «отстаивать свою позицию»: расистам, коммунистам, троцкистам, маоистам, антикоммунистам, нацистам (пока не были осуждены), фашистам, религиозным экстремистам, традиционалистам и сторонникам нетрадиционных ориентаций — извините, если кого-то упустил. Вот это были бы весёленькие «игры»! У кого не хватило бы политических аргументов и «жестов», могли бы посоревноваться «по-олимпийски»: на силу, на выносливость…

В этой шутке ведь только доля шутки. Если инициатива об отмене 50-й статьи Олимпийской хартии будет осуществлена, есть только два варианта дальнейших событий: либо тоталитарно определить, какие взгляды на Олимпийских играх можно пропагандировать, а какие нельзя, либо — вместо соревнований скатиться во всеобщую политическую свару.

Откуда идёт нынешний подъём стремления к разрушению, мне в целом понятно, но всеобщее потакание ему на Западе всё равно поражает. Уважайте предыдущие поколения и то, что они создали. Хотите иного, создавайте своё, но не рушьте чужого старого!