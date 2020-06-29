Москва, 29 июня, 2020, 16:17 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов настаивает на корректировке Лесного кодекса, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня.

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«Оптимизация лесной отрасли, которую запустило принятие действующего Лесного кодекса, привела к тому, что государство утратило контроль над своими лесными богатствами. Реорганизованы лесхозы, почти в десять раз сократилось количество лесников. Невозможно оставшимися силами отслеживать и предупреждать возгорания, умышленные поджоги, незаконные вырубки», — заявил Миронов.

По его мнению, корректировать нужно не только отдельные нормы Лесного кодекса, а весь документ в целом.

«Нужно восстанавливать государственную систему охраны лесов, увеличивать штаты работников лесной отрасли, дать им полномочия, ресурсы, достойную зарплату. Пока всего этот нет, леса, даже если они перейдут из зоны контроля в зону защиты, остаются в опасности», — отметил он.

Депутат поддержал планы Минприроды существенно сократить зоны контроля лесных пожаров, где разрешено не тушить огонь, если он не представляет непосредственной угрозы людям.

Минприроды подготовило проект изменений в Правила тушения лесных пожаров, согласно которым в зонах контроля останется лишь шесть процентов лесного фонда — сейчас это около половины российских лесов.