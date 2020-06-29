Кострома, 29 июня, 2020, 16:11 — ИА Регнум. Костромские школьники подготовят иллюстрации для новой книги стихов Николая Некрасова. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в костромском эколого-культурном центре «Дед Мазай», в регионе хотят издать книгу, посвященную литературному герою писателя — Деду Мазаю с костромскими корнями.

Иллюстрация к произведению Н.А. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы»

«Мы хотим издать книгу с двумя знаменитыми стихотворениями Некрасова, где очень лирично и трогательно звучит история спасения животных. Эти стихотворения «Дедушка Мазай и зайцы» и «Пчелы». Иллюстрациями к книге послужат рисунки учащихся костромских школ, как общеобразовательных, так и художественных. Мы объявим конкурс, победители которого и проиллюстрируют книжку. В ней будет от 16 до 32 иллюстраций», — рассказал руководитель центра «Дед Мазай» Андрей Зленко.

Напомним, что у героя знаменитого стихотворения есть реальный прототип — спаситель зайцев Иван Саввич Мазайхин, живший в деревне Малые Вежи, расположенной в Костромской губернии. Однако, само стихотворение Некрасовым было написано в Ярославской губернии, после приезда в Карабиху.

Бренд «Дед Мазай» был зарегистрирован в Костромской области в 2017 году, до этого момента Костромская и Ярославская области «конфликтовали» за использование персонажа в туристических целях. В 2011 году в целях «восстановления исторической справедливости» в Костроме презентовали книгу «Некрасов и дедушка Мазай в русле правды и мифов».