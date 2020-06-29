Санкт-Петербург, 29 июня, 2020, 16:09 — ИА Регнум. Во вторник, 30 июня, в Санкт-Петербурге ожидаются ливни, грозы и усиление порывов ветра до 23 м/с. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, ссылаясь на неблагоприятный прогноз синоптиков.

Дарья Драй ИА REGNUM Чайка на Финском заливе

По международной шкале Бофорта, такой ветер уже считается штормовым. При штормовом ветре возможны небольшие повреждения построек, ломаются большие сучья деревьев, сдвигаются с места лёгкие предметы. На водной акватории — высокие волны, поверхность моря белая от пены.

Ранее ясную и жаркую погоду в Петербурге определял антициклон. Однако сегодня он покидает город.

30 июня ожидаются дожди, местами ливни, в отдельных районах гроза. Порывы ветра местами до сильного. Температура воздуха ночью +14…+16 гр., днем +20…+22 гр. Атмосферное давление будет понижаться.