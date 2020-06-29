Петербург предупредили о штормовом ветре, ливнях и грозах
Санкт-Петербург, 29 июня, 2020, 16:09 — ИА Регнум. Во вторник, 30 июня, в Санкт-Петербурге ожидаются ливни, грозы и усиление порывов ветра до 23 м/с. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, ссылаясь на неблагоприятный прогноз синоптиков.
По международной шкале Бофорта, такой ветер уже считается штормовым. При штормовом ветре возможны небольшие повреждения построек, ломаются большие сучья деревьев, сдвигаются с места лёгкие предметы. На водной акватории — высокие волны, поверхность моря белая от пены.
Ранее ясную и жаркую погоду в Петербурге определял антициклон. Однако сегодня он покидает город.
30 июня ожидаются дожди, местами ливни, в отдельных районах гроза. Порывы ветра местами до сильного. Температура воздуха ночью +14…+16 гр., днем +20…+22 гр. Атмосферное давление будет понижаться.