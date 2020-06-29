Астана, 29 июня, 2020, 15:56 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил подготовить в двухдневный срок предложения по введению жёсткого карантина. Об этом глава государства заявил 29 июня на совещании по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев проводит онлайн-совещание по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции

По его словам, ранее жесткий карантин позволил отложить пик эпидемии. Вместе с тем после снятия режима чрезвычайного положения карантинные меры были ослаблены, отметил Токаев. В частности, после 11 мая число случаев заражения выросло в семь раз.

Президент поручил разработать предложения по введению жёсткого карантина по аналогии с мерами, принятыми в марте — мае 2020 года. Поручение дано государственной комиссии во главе с премьер-министром Аскаром Маминым.

Глава государства также отметил, что межведомственная комиссия не смогла обеспечить необходимого взаимодействия, мониторинг и контроль исполнения поручений.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговоры и вынес предупреждения нескольким государственным служащим из-за упущений, допущенных в борьбе с коронавирусом.