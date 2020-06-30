Москва, 30 июня, 2020, 05:30 — ИА Регнум. Во всем мире бурно обсуждают те поправки к российской Конституции, которые посвящены утверждению приоритета российского законодательства над международным. Почему новая Конституция так нацелена на новый облик России на международном пространстве, рассказывает на ИА REGNUM депутат Госдумы Елена Панина.

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Суверенитет России все последние десятилетия находится под угрозой встраивания в него норм международного права, через которые можно было бы оспаривать действия России. Но Россия нынешняя вовсе не похожа на ту слабую и безвольную Россию 90-х, которую Западу можно было шантажировать без особых усилий.

Теперешнее состояние России, страны с сильной волей и большими возможностями ее транслировать, должно получить соответствующее отражение и в ее Конституции. На это и направлены, по большей части, предложенные поправки, даже те из них, которые имеют, казалось бы, исключительно внутреннее значение.

О причинах читайте в статье Елены Паниной «Причины конституционной реформы — внешнеполитический аспект».