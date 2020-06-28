Санкт-Петербург, 29 июня, 2020, 15:10 — ИА Регнум. Губернатор Петербурга Александр Беглов оценил онлайн-праздник выпускников «Алые паруса» без присутствия зрителей, который состоялся в ночь на воскресенье, 28 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия» во время праздника выпускников «Алые паруса»

Беглов подчеркнул, насколько трудоемким оказался процесс организации, учитывая, что праздник, который обычно проходил в районе стрелки Васильевского острова в центре города, перенесли из Невы в Финский залив.

«Я хочу сказать, что это было непросто, это было очень сложно, — заявил Беглов. — Совершенно новая точка, большая зависимость от погоды».

Ранее петербуржцы в социальных сетях высказывали недовольство и недоумение по поводу того, что на праздник решили потратить деньги и при этом не пустили туда выпускников. Некоторые горожане все же сумели проникнуть на набережные, чтобы увидеть бриг под алыми парусами и фейерверк вживую, но против них были выставлены ограждения и полицейские.

Александру Беглову же, который лично присутствовал на представлении, понравилось, что праздник проходил на фоне современных видов — небоскреба «Лахта центра», стадиона на Крестовском острове и моста Западного скоростного диаметра.

«Не все там знают Петербург, особенно из других городов, других стран, как выглядит Петербург совершенно новый, город XXI века. Я думаю, что телевизионщикам это удалось хорошо показать», — сказал Беглов.

Он добавил, что с финансированием серьезно помог банк «России», при том, что Петербургу пришлось сократить расходы на многие праздники из-за коронавируса.

«Практически из бюджета города мы потратили всего порядка там 10 млн рублей, может быть, чуть-чуть больше еще придется потратить. Но это вот такие 10−15 млн рублей… Ну практически в этой сложно ситуации банк «Россия» как всегда протянул руку помощи», — сказал Беглов.

По его словам, дежурили в ночь более 1 тыс. полицейских, но «почти не было никаких нарушений».

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